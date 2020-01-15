09:02
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Первый командующий Космических сил США принес присягу: что известно о новых войсках

      65 Читати новину українською
      Джон Рэймонд стал первым командующим Космических сил США / voanews.com

      Во вторник, 14 января, в Соединенных Штатах Америки принес присягу генерал Джон Рэймонд. Он стал первым командующим новосозданных Космических сил США.

      К присяге генерала привел вице-президент Майк Пенс, сообщает The Washington Times.

      Интересно: Верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой войны: результаты опроса

      Пенс подчеркнул, что было много споров на тему того, кто должен стать руководителем космических операций в решающий период становления Космических сил.

      Первое, что принял президент после создания Космических сил, было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд,
      – сказал вице-президент США.

      Космические силы США: коротко

      Создание Космических сил было одним из приоритетов американского президента Дональда Трампа. Космические силы – шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве.

      Во время последнего саммита НАТО, который в декабре состоялся в британском Лондоне, космос было признано шестой сферой военной деятельности.

      Космические войска США в начале создания должны насчитывать 13 тысяч человек с бюджетом на 5 лет в 13 миллиардов долларов. Они будут тесно сотрудничать с воздушными силами и американской внешней разведкой.

      Аваков может превратить Зеленского в марионетку: эксклюзивное интервью с Дмитрием Гнапом
      сегодня
      437
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Космос Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:02 День рождения Википедии: то, чего вы могли не знать о популярной энциклопедии
      Михайло Года 573
      сегодня , 08:50 Аваков может превратить Зеленского в марионетку: эксклюзивное интервью с Дмитрием Гнапом
      Олена Трибушна 436
      14 января , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1243
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      178
      сегодня , 08:40 Время уходить от совковой уравниловки, или Дешева рыбка – плохая юшка: о зарплатах депутатов
      Борислав Береза 88
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук