Первый командующий Космических сил США принес присягу: что известно о новых войсках
Во вторник, 14 января, в Соединенных Штатах Америки принес присягу генерал Джон Рэймонд. Он стал первым командующим новосозданных Космических сил США.
К присяге генерала привел вице-президент Майк Пенс, сообщает The Washington Times.
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Пенс подчеркнул, что было много споров на тему того, кто должен стать руководителем космических операций в решающий период становления Космических сил.
Первое, что принял президент после создания Космических сил, было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд,
– сказал вице-президент США.
Космические силы США: коротко
Создание Космических сил было одним из приоритетов американского президента Дональда Трампа. Космические силы – шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве.
Во время последнего саммита НАТО, который в декабре состоялся в британском Лондоне, космос было признано шестой сферой военной деятельности.
Космические войска США в начале создания должны насчитывать 13 тысяч человек с бюджетом на 5 лет в 13 миллиардов долларов. Они будут тесно сотрудничать с воздушными силами и американской внешней разведкой.
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