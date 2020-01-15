Первый командующий Космических сил США принес присягу: что известно о новых войсках

Во вторник, 14 января, в Соединенных Штатах Америки принес присягу генерал Джон Рэймонд. Он стал первым командующим новосозданных Космических сил США.

К присяге генерала привел вице-президент Майк Пенс, сообщает The Washington Times.

Интересно: Верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой войны: результаты опроса

Пенс подчеркнул, что было много споров на тему того, кто должен стать руководителем космических операций в решающий период становления Космических сил.

Первое, что принял президент после создания Космических сил, было решение о том, кто должен быть их первым руководителем. Он сразу понял, что нет никого более квалифицированного и подготовленного, чем генерал Джей Рэймонд,

– сказал вице-президент США.

Космические силы США: коротко

Создание Космических сил было одним из приоритетов американского президента Дональда Трампа. Космические силы – шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве.

Во время последнего саммита НАТО, который в декабре состоялся в британском Лондоне, космос было признано шестой сферой военной деятельности.

Космические войска США в начале создания должны насчитывать 13 тысяч человек с бюджетом на 5 лет в 13 миллиардов долларов. Они будут тесно сотрудничать с воздушными силами и американской внешней разведкой.