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      Верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой войны: результаты опроса

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      Иран осуществил ракетные обстрелы по военным базам США / AP

      После уничтожения американцами иранского генерала Сулеймани и вооруженного ответа Ирана весь мир всерьез задумался об угрозе Третьей мировой войны. По крайней мере, такие мнения высказывали эксперты, а международные СМИ выносили тему в заголовки. Но верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой?

      С началом нового года на Ближнем Востоке стало особенно неспокойно.

      Интересно: Сколько украинцев поддерживают военный союз с Россией: статистика

      3 января президент США Дональд Трамп отдал личный приказ на уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, объявив его одним из крупнейших террористов в мире.

      Иран, в свою очередь, пообещал отомстить – и уже 8 января атаковал ракетами американские военные базы в Ираке. В результате атаки не пострадал ни один американский военный.

      И пострадавшими оказались гражданские люди. 11 января Иран подтвердил, что в тот день иранские военные сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находилось 176 человек.

      Сейчас американский президент пригрозил Ирану жесткими санкциями, а иранцы заявили о том, что месть была выполнена и дальнейшего обострения конфликта не планируется.

      В связи со всеми этими событиями мы решили спросить украинцев, верят ли они в возможность начала новой большой войны в мире.

      Видео: верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой войны

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики Новости США Конфликт между США и Ираном Война
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