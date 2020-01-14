Верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой войны: результаты опроса

После уничтожения американцами иранского генерала Сулеймани и вооруженного ответа Ирана весь мир всерьез задумался об угрозе Третьей мировой войны. По крайней мере, такие мнения высказывали эксперты, а международные СМИ выносили тему в заголовки. Но верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой?

С началом нового года на Ближнем Востоке стало особенно неспокойно.

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3 января президент США Дональд Трамп отдал личный приказ на уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани, объявив его одним из крупнейших террористов в мире.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить – и уже 8 января атаковал ракетами американские военные базы в Ираке. В результате атаки не пострадал ни один американский военный.

И пострадавшими оказались гражданские люди. 11 января Иран подтвердил, что в тот день иранские военные сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находилось 176 человек.

Сейчас американский президент пригрозил Ирану жесткими санкциями, а иранцы заявили о том, что месть была выполнена и дальнейшего обострения конфликта не планируется.

В связи со всеми этими событиями мы решили спросить украинцев, верят ли они в возможность начала новой большой войны в мире.

Видео: верят ли украинцы в угрозу Третьей мировой войны