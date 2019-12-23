13:34
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Сколько украинцев поддерживают военный союз с Россией: статистика

      65 Читати новину українською
      Как украинцы поддерживают союз с Россией / fakty.com.ua

      Сторонников союза с Россией и другими государствами СНГ больше всего на Донбассе – 17%. Меньше всего к сближению со страной-агрессором стремятся в западных областях – 5%.

      Таковы результаты общенационального социологического исследования, проведенного по заказу Госкомтелерадио в ноябре-декабре этого года. Статистику озвучил председатель организации "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц.

      Читайте также: украинцы выбрали Владимира Зеленского политиком года: рейтинги

      Как поддерживают союз с Россией в регионах Украины

      • На Донбассе – 17%.
      • В Южных областях – 12%.
      • На востоке – 12%.
      • В северных областях – 7,7%.
      • В центре – 8%.
      • На западе – 5% населения.

      Большинство сторонников военного союза с Россией – женщины (55%). Идея популярна среди старших возрастных групп – 23% из них в возрасте от 65 лет.

      Что известно об исследовании

      • Провела организация "Центр прикладных исследований".
      • С 20 ноября по 4 декабря 2019 года опросили 2 035 человек со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
      • Погрешность не превышает 2,2% без учета веса показателей.

      За последний месяц резко возросло количество украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" в ноябре агрессором Россию считали 64% украинцев, а в декабре их количество возросло до 70%.

      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      93628
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Социологическое исследование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:25 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 924
      сегодня , 13:05 Перепись населения в Украине: что это такое и для чего она нужна
      Євгенія Мазур 288
      сегодня , 13:05 Почему прекратили финансировать украинских спортсменов – детали
      Михайло Гема 26
      сегодня , 12:00 Дубілет назвав 4 головні проблеми іноземців в Україні
      Дмитро Дубілет 268
      сегодня , 10:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 438
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук