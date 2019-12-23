Сколько украинцев поддерживают военный союз с Россией: статистика

Сторонников союза с Россией и другими государствами СНГ больше всего на Донбассе – 17%. Меньше всего к сближению со страной-агрессором стремятся в западных областях – 5%.

Таковы результаты общенационального социологического исследования, проведенного по заказу Госкомтелерадио в ноябре-декабре этого года. Статистику озвучил председатель организации "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц.

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Как поддерживают союз с Россией в регионах Украины

На Донбассе – 17%.

В Южных областях – 12%.

На востоке – 12%.

В северных областях – 7,7%.

В центре – 8%.

На западе – 5% населения.

Большинство сторонников военного союза с Россией – женщины (55%). Идея популярна среди старших возрастных групп – 23% из них в возрасте от 65 лет.

Что известно об исследовании

Провела организация "Центр прикладных исследований".

С 20 ноября по 4 декабря 2019 года опросили 2 035 человек со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Погрешность не превышает 2,2% без учета веса показателей.

За последний месяц резко возросло количество украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" в ноябре агрессором Россию считали 64% украинцев, а в декабре их количество возросло до 70%.