Сколько украинцев поддерживают военный союз с Россией: статистика
Сторонников союза с Россией и другими государствами СНГ больше всего на Донбассе – 17%. Меньше всего к сближению со страной-агрессором стремятся в западных областях – 5%.
Таковы результаты общенационального социологического исследования, проведенного по заказу Госкомтелерадио в ноябре-декабре этого года. Статистику озвучил председатель организации "Центр прикладных исследований" Андрей Каракуц.
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Как поддерживают союз с Россией в регионах Украины
- На Донбассе – 17%.
- В Южных областях – 12%.
- На востоке – 12%.
- В северных областях – 7,7%.
- В центре – 8%.
- На западе – 5% населения.
Большинство сторонников военного союза с Россией – женщины (55%). Идея популярна среди старших возрастных групп – 23% из них в возрасте от 65 лет.
Что известно об исследовании
- Провела организация "Центр прикладных исследований".
- С 20 ноября по 4 декабря 2019 года опросили 2 035 человек со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Погрешность не превышает 2,2% без учета веса показателей.
За последний месяц резко возросло количество украинцев, которые считают Россию страной-агрессором. По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" в ноябре агрессором Россию считали 64% украинцев, а в декабре их количество возросло до 70%.