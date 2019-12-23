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      Скільки українців підтримують військовий союз з Росією: статистика

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      Як українці підтримують союз з Росією / fakty.com.ua

      Прибічників союзу з Росією та іншими державами СНД найбільше на Донбасі – 17%. Найменше зближення з країною-агресором прагнуть у західних областях – 5%.

      Такими є результати загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року. Статистику озвучив голова організації "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц.

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      Як підтримують союз Росією в регіонах України

      • На Донбасі – 17%.
      • У Південних областях – 12%.
      • На сході – 12%.
      • У північних областях – 7,7%.
      • У центрі – 8%.
      • На заході – 5% населення.

      Більшість прибічників військового союзу з Росією – жінки (55%). Ідея найпопулярніша серед старших вікових груп – 23% з них віком від 65 років. 

      Що відомо про дослідження

      • Провела організація "Центр прикладних досліджень".
      • З 20 листопада по 4 грудня 2019 року опитали 2 035 людей з усієї України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
      • Похибка не перевищує 2,2% без урахування ваги показників.

      За останній місяць різко зросла кількість українців, які вважають Росію країною-агресором. За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" у листопаді агресором Росію вважали 64% українців, а у грудні їхня кількість зросла до 70%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Донецька Новини Луганська Соціологічне дослідження
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