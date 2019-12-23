Скільки українців підтримують військовий союз з Росією: статистика

Прибічників союзу з Росією та іншими державами СНД найбільше на Донбасі – 17%. Найменше зближення з країною-агресором прагнуть у західних областях – 5%.

Такими є результати загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Держкомтелерадіо у листопаді-грудні цього року. Статистику озвучив голова організації "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц.

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Як підтримують союз Росією в регіонах України

На Донбасі – 17%.

У Південних областях – 12%.

На сході – 12%.

У північних областях – 7,7%.

У центрі – 8%.

На заході – 5% населення.

Більшість прибічників військового союзу з Росією – жінки (55%). Ідея найпопулярніша серед старших вікових груп – 23% з них віком від 65 років.

Що відомо про дослідження

Провела організація "Центр прикладних досліджень".

З 20 листопада по 4 грудня 2019 року опитали 2 035 людей з усієї України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Похибка не перевищує 2,2% без урахування ваги показників.

За останній місяць різко зросла кількість українців, які вважають Росію країною-агресором. За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" у листопаді агресором Росію вважали 64% українців, а у грудні їхня кількість зросла до 70%.