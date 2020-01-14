Чи вірять українці в загрозу Третьої світової війни: результати опитування

Після знищення американцями іранського генерала Сулеймані та збройної відповіді Ірану увесь світ серйозно задумався про загрозу Третьої світової війни. Принаймні, такі думки висловлювали експерти, а міжнародні ЗМІ виносили тему в заголовки. Та чи вірять українці в загрозу Третьої світової?

З початком нового року на Близькому Сході стало особливо неспокійно.

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3 січня президент США Дональд Трамп віддав особистий наказ на знищення іранського генерала Касема Сулеймані, оголосивши його одниз з найбільших терористів в світі.

Іран, в свою чергу, пообіцяв помститися – і вже 8 січня атакував ракетами американські військові бази в Іраку. Внаслідок атаки не постраждав жоден американський військовий.

Та постраждалими виявились цивільні люди. 11 січня Іран підтвердив, що того дня іранські військові збили пасажирський літак МАУ, на борту якого перебувало 176 людей.

Наразі американський президент пригрозив Ірану жорсткими санкціями, а іранці заявили про те, що помсту було виконано і подальшого загострення конфлікту не планується.

У зв’язку з усіма цими подіями ми вирішили запитатися українців, чи вірять вони у можливість початку нової великої війни в світі.

Відео: чи вірять українці в загрозу Третьої світової війни