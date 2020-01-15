Перший командувач Космічних сил США склав присягу: що відомо про нові війська

У вівторок, 14 січня, у Сполучених Штатах Америки склав присягу генерал Джон Реймонд. Він став першим командувачем новостворених Космічних сил США.

До присяги генерала привів віцепрезидент Майк Пенс, повідомляє The Washington Times.

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Пенс підкреслив, що було чимало суперечок на тему того, хто має стати керівником космічних операцій у вирішальний час становлення Космічних сил.

Перше, що ухвалив президент після створення Космічних сил, було рішення про те, хто повинен бути їхнім першим керівником. Він відразу зрозумів, що немає нікого більш кваліфікованого й підготовленого, ніж генерал Джей Реймонд,

– сказав віцепрезидент США.

Космічні сили США: коротко

Створення Космічних сил було одним з пріоритетів американського президента Дональда Трампа. Космічні сили – шостий вид збройних сил США, призначений для здійснення військових операцій у космічному просторі.

Під час крайнього саміту країн НАТО, який у грудні відбувся у британському Лондоні, космос було визнано шостою сферою військової діяльності.

Космічні війська США на початку створення повинні налічувати 13 тисяч осіб із бюджетом на 5 років у 13 мільярдів доларів. Вони тісно співпрацюватимуть з повітряними силами та американською зовнішньою розвідкою.