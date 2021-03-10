Збройні сили Франції першими в історії Європи проводять військові космічні навчання. Відтак 60 військовослужбовців відпрацьовують різні сценарії виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчання проходять у Тулузі за участю Космічних сил США та космічного агентства Німеччини. Маневри триватимуть до п'ятниці, 12 березня.

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Керівник Космічного командування ЗС Франції Мішель Фрідлінг назвав ці навчання "стрес-тестом" наявних систем. Його метою є визначення шляхів для подальшого розвитку.

Це перші військові космічні навчання у Франції та в Європі,

– зазначив генерал.



Франція проводить перші в Європі космічні навчання / Фото Командування повітряно-космічних сил Франції

Які завдання виконують військові

Французькі військовослужбовці під час навчань повинні реагувати із застосуванням космічних сил і засобів на:

можливу атаку супутника з боку іншого космічного апарата;

входження в атмосферу небезпечних об'єктів;

виявлення супутників-шпигунів.

Зверніть увагу! Навчання Aster X 2021 назвали на честь першого супутника Франції Asterix, який країна запустила у 1965 році.

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