Упродовж років Франція приховувала реальні наслідки ядерних випробувань на атолах у Тихому океані. Від них могли постраждати щонайменше 100 тисяч людей.

Дослідження проводили журналістики Disclose, експерти з американського Принстонського університету і британська фірма Interprt.

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У руки журналістам потрапили щонайменше 2 тисячі розсекречених військових документів. Розслідувачі поговорили зі свідками подій та провели низку розрахунків.

Результати свідчать, що ядерні експерименти у Французькій Полінезії у 1966 – 1974 роках були суттєвим випробуванням для місцевого населення. Постраждало набагато більше людей, аніж про це мовилося в офіційних доповідях.

Автори дослідження заявили, що постраждати від радіоактивних опадів могли приблизно 110 тисяч людей – усе населення Таїті та Підвітряних островів.

Франція тестувала ядерну зброю на островах упродовж 30 років. Особливо "прославився" полігон на атолі Муруроа. Окрім того, до переходу на винятково підземні випробування, Франція підривала ядерні заряди також у повітрі.

Найстрашнішими стали 3 вибухи над Муруроа:

"Альдебаран" – у 1966 році;

"Енцелад" – у 1971 році;

"Кентавр" – у 1974 році.

У межах розслідування вдалося реконструювати рух радіоактивних хмар і опади.

За словами експертів, масштаб наслідків атмосферного випробування "Кентавра" влада змогла знизити приблизно на 40%.

Так званий ядерний гриб піднявся лише на 5,2 кілометра (з розрахованих 10). Окрім того, вчені планували, що хмара рушить на північні території, а у бік Таїті. Багатотисячне населення опинилося у радіоактивній пастці.

Що кажуть розслідувачі

Головний редактор Disclose Джеффрі Ліволсі наголосив, що держава всіляко намагалася поховати наслідки діяльності вчених і військових.

Держава дуже постаралася поховати отруйну спадщину тих випробувань, і це – перша по-справжньому незалежна спроба науковими методами виміряти масштаб збитків і визнати існування тисяч жертв ядерних експериментів Франції у Тихому океані,

– наголосив Ліволсі.

Позиція влади Франції

Влада Франції визнає, що внаслідок ядерних випробувань постраждало мирне населення. Зокрема, деякі люди захворіли на рак. Однак офіційна кількість постраждалих – суттєво нижча, аніж у реальності.

Лише після "Кентавра" дозу радіації в один мілізіверт і більше могли отримати усі 110 тисяч жителів Таїті і Підвітряних островів.