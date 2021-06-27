Матчи с участием финской сборной состоялись 16 и 21 июня. В рамках Евро-2020 Финляндия соревновалась в Санкт-Петербурге с Бельгией и Россией.

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Вспышка COVID-19 в Финляндии после возвращения футбольных фанатов из России

Известно, что посмотреть футбол в Россию приехало более 2 тысяч болельщиков из Финляндии. По возвращении, врачи сразу зафиксировали рост уровня заболеваемости COVID-19.

В институте здравоохранения и общественного благосостояния сообщили, что по состоянию на 26 июня уже выявлено 120 новых случаев. И добавили, количество больных ежедневно будет только расти. Поэтому власти призывают всех людей, вернувшихся из России, сдать тест на коронавирус.

При въезде в Финляндию ПЦР-тестирование на границе является обязательным. Несмотря на это, многие туристы заехали в страну без обязательной процедуры. Ведь 22 июня на пункте пропуска образовались большие пробки и очереди из автомобилей из-за проведения проверки на наличие заболевания.

Чтобы быстрее пересечь границу, многие болельщики отказались от тестирований. В конце концов правительство разрешило впустить обратно около 800 своих граждан без проверки на коронавирус.

Справка. Финляндия на Евро-2020 провела 3 матча группового этапа против Бельгии, России и Дании. По результатам, сборная заняла 3 место и не смогла выйти из группы.

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