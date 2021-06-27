Матчі за участю фінської збірної відбулися 16 та 21 червня. В рамках Євро-2020 Фінляндія змагалася в Санкт-Петербурзі з Бельгією та Росією.

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У Фінляндії новий спалах COVID-19

Відомо, що подивитися футбол до Росії приїхали понад 2 тисяч вболівальників з Фінляндії. Після повернення лікарі одразу зафіксували зростання рівня захворюваності на COVID-19.

В Інституті охорони здоров'я і громадського добробуту повідомили, що станом на 26 червня вже виявлено 120 нових випадків. І додали, кількість хворих щодня буде лише зростати. Відтак влада закликає всіх людей, які повернулися з Росії, здати тест на коронавірус.

При в'їзді до Фінляндії ПЛР-тестування на кордоні є обов'язковим. Попри це, багато туристів заїхали в країну без обов'язкової процедури. Адже 22 червня на пункті пропуску утворились великі затори і черги з автомобілів.

Щоб швидше перетнути кордон, багато вболівальників відмовилися від тестувань. Зрештою уряд дозволив впустити назад близько 800 своїх громадян без перевірки на коронавірус.

Довідка. Фінляндія на Євро-2020 провела 3 матчі групового етапу проти Бельгії, Росії та Данії. За результатами, збірна посіла 3 місце і не змогла вийти з групи.

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