Об этом сообщила финская премьер-министр Санна Марин. По ее словам, ситуация для других членов Европейского Союза в этом вопросе более сложная.

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Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах (для отказа от российских энергоносителей – 24 канала) для Финляндии. Необходимо сделать это быстро,

– отметила глава правительства.

"Однако, вероятно, многие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро. Поэтому мы должны искать общеевропейские решения", – указала она.

Санна Марин добавила, что говорится не о совместном финансировании, а о том, чтобы подумать, как помочь таким странам, как Германия, найти альтернативные источники.

Напомним, премьер-министр подчеркнула, что Финляндия готова к новым санкциям против России.

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