Про це повідомила очільниця фінська прем'єр-міністерка Санна Марін. За її словами, ситуація для інших членів Європейського Союзу в цьому питанні складніша.

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Ми говоримо про тижні або місяці, а не про роки (для відмови від російських енергоносіїв – 24 канал) для Фінляндії. Необхідно зробити це швидко,

– зазначила очільниця уряду.

"Однак, імовірно, багато країн не можуть відмовитися від російського палива так швидко. Тому ми маємо шукати загальноєвропейські рішення", – вказала вона.

Санна Марін додала, що мовиться не про спільне фінансування, а про те, аби подумати, як допомогти таким країнам як Німеччина знайти альтернативні джерела.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка наголосила, що Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії.

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