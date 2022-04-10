Бруно Ле Мер назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули люди, – "різаниною".

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Він закликав встановити винних, а також притягнути їх до відповідальності.

Щодо Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту. Я глибоко переконаний, що наступні кроки та наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні,

– оголосив Бруно Ле Мер.

Крім того, він пояснив, що відмова Франції від російської нафти "змінить правила гри". Проте зазначив, що для введення ще жорсткіших санкцій проти російського енергетичного сектору необхідна "європейська єдність".

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