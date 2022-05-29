Как отметили в воздушном командовании Лапландии, эти самолеты впервые развернут именно на этом участке.
Важно В Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО
Заметим, что истребители будут размещены на базе ВВС в 2026 году.
Самолеты F-35 Военно-воздушных сил впервые будут развернуты в Лапландии в Рованиеми,
– говорится в сообщении.
Россия угрожает Финляндии
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время страна-агрессорка сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
А 28 мая Министерство обороны России сообщило, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой "Циркон" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции. В России заявляют, что ракета успешно поразила морскую цель, расположенную в 1000 километрах. Также россияне подчеркнули, что ракетная стрельба производилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения".
Финляндия и Швеция вступят в НАТО
- Правительства Швеции и Финляндии 18 мая официально подали заявку на вступление в НАТО . Они отказались от политики военного нейтралитета на фоне российской агрессии против Украины.
- По прогнозам экспертов, эти страны уже летом 2022 могут стать членами Альянса даже без плана действий по членству в НАТО.
- В настоящее время их продвижение в НАТО активно блокирует Турция , называющая Швецию и Финляндию "террористическими гнездами". Также против вступления Швеции и Финляндии выступал президент Хорватии Зоран Миланович. Но эту позицию не разделяет хорватский премьер-министр Андрей Пленкович .
- Для России вероятное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет означать большое поражение, поскольку границы Североатлантического союза значительно увеличатся. Более того, Россия фактически потеряет контроль над Балтийским морем. НАТО сможет разместить свои войска на шведском острове Готланд.
- В России ожидаемо начала истерика из-за расширения Альянса и там даже угрожали шведам и финнам. Недавно российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия до конца года планирует сформировать 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у своих границ.