Финляндия хочет поскорее усилить свою безопасность. Сделать это финны хотят вступлением в НАТО.
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Финляндия готовит заявку на вступление в НАТО
Большинство граждан Финляндии выступили за вступление в Североатлантический союз. Как сообщил Эркки Туомиоя на встрече со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом в Стокгольме, заявление на вступление в НАТО Финляндия подаст в ближайшие недели.
Я проинформировал шведскую сторону, что в Финляндии большинство граждан выступают за членство в НАТО. Это значит, что мы отправим заявку на вступление в Альянс в ближайшие недели, весной,
– заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента.
Это вызвало у шведской стороны "удовлетворение". Сообщается, что Швеция также пытается ускорить процесс вступления в Альянс.
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