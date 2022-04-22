Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, Украина получает огромную поддержку от международного сообщества. Мир всячески помогает нам в борьбе с российскими оккупантами.

Новая военная помощь

Сибига отметил, что сейчас мы вышли на новый качественный этап предоставления военной помощи, получаемой от международных партнеров.

Мир с нами, мир нам помогает. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, о чем мы откровенно говорим нашим партнерам, но эта помощь идет и делает наши оборонные возможности мощнее,

– заявил заместитель председателя ОП.

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