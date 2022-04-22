Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, Україна отримує велику підтримку від міжнародної спільноти. Світ усіляко допомагає нам у боротьбі з російськими окупантами.

Нова військова допомога

Сибіга зазначив, що зараз ми вийшли на новий якісний етап надання військової допомоги, яку отримуємо від міжнародних партнерів.

Світ з нами, світ нам допомагає. Хотілося б, щоб це було швидше, про що ми відверто говоримо нашим партнерам, але ця допомога йде і робить наші оборонні спромодності потужнішими,

– заявив заступник голови ОП.

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