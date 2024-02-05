В интервью STT чиновник заявил, что компания планирует увеличить производство своей продукции в 2024 году.

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Что известно об артиллерийских снарядах для ВСУ

Региональный директор компании Илкка Хейккиля рассказал журналистам, что компания Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте Европейского Союза ASAP (Акт в поддержку производства боеприпасов), который предусматривает производство миллиона снарядов в год.

Увеличение производства на заводе в Састамали, выпускающем оболочки для артиллерийских снарядов, связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине,

– заявили в сообщении.

Там также объяснили, что проект Европейского Союза Asap по увеличению производства боеприпасов потребует финансирования со стороны правительства Финляндии.

Более того, в случае успеха – компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов.

Справка. Nammo (Nordic Ammunition Company) – норвежско-финская компания, специализирующаяся на производстве боеприпасов. Акции компании разделены поровну между Министерством торговли и промышленности Норвегии и финской оборонной корпорацией Patria.

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Что известно о боеприпасах для Украины