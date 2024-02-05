В интервью STT чиновник заявил, что компания планирует увеличить производство своей продукции в 2024 году.
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Что известно об артиллерийских снарядах для ВСУ
Региональный директор компании Илкка Хейккиля рассказал журналистам, что компания Nammo Lapua подала заявку на участие в проекте Европейского Союза ASAP (Акт в поддержку производства боеприпасов), который предусматривает производство миллиона снарядов в год.
Увеличение производства на заводе в Састамали, выпускающем оболочки для артиллерийских снарядов, связано с войной в Украине, поскольку артиллерийские снаряды играют ключевую роль в финской помощи Украине,
– заявили в сообщении.
Там также объяснили, что проект Европейского Союза Asap по увеличению производства боеприпасов потребует финансирования со стороны правительства Финляндии.
Более того, в случае успеха – компания построит новый завод по производству артиллерийских снарядов.
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Что известно о боеприпасах для Украины
- Евросоюз обещал поставить в Украину миллион боеприпасов до марта 2024 года, однако еще не сделал этого.
- По состоянию на конец января 2024 года верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель рассказал, что страны Евросоюза уже передали одну треть от обещанного миллиона боеприпасов – 330 тысяч.
- Жозеп Боррель заверил, что ожидает передачи еще 200 тысяч боеприпасов до марта 2024 года. Так, количество боеприпасов достигнет 524 000 и составит более 52% от потребности.