У інтерв'ю STT посадовець заявив, що компанія планує збільшити виробництво своєї продукції у 2024 році.
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Що відомо про артилерійські снаряди для ЗСУ
Регіональний директор компанії Ілкка Хейккіля розповів журналістам, що компанія Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті Європейського Союзу ASAP (Акт на підтримку виробництва боєприпасів), який передбачає виробництво мільйона снарядів на рік.
Збільшення виробництва на заводі в Састамалі, що випускає оболонки для артилерійських снарядів, пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні,
– заявили в повідомленні.
Там також пояснили, що проєкт Європейського Союзу Asap зі збільшення виробництва боєприпасів потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.
Ба більше, в разі успіху – компанія збудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів.
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Що відомо про боєприпаси для України
- Євросоюз обіцяв поставити в Україну мільйон боєприпасів до березня 2024 року, проте ще не зробив цього.
- Станом на кінець січня 2024 року верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель розповів, що країни Євросоюзу вже передали одну третину від обіцяного мільйону боєприпасів – 330 тисяч.
- Жозеп Боррель запевнив, що очікує передачі ще 200 тисяч боєприпасів до березня 2024 року. Так, кількість боєприпасів сягне 524 000 й становитиме понад 52% від потреби.