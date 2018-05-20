Финские депутаты решили урезать себе будущие пенсии

Спикер парламента Финляндии договорилась с лидерами фракций о внесении изменений в так называемую адаптационную систему пенсий парламентариев.

Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение парламента Финляндии уже на следующей неделе, сообщает издание YLe.

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На адаптационную пенсию в Финляндии могут рассчитывать те народные избранники, которые были избраны в 2011 и проработали не менее 7 лет.



Пенсия выплачивается в том случае, если по окончании срока избрания, бывший депутат не может найти работу.



В прошлом году на такие виды пенсий государство выплатило около 1,3 миллиона евро.



Однако в обществе эти льготы для бывших депутатов нещадно критиковали. В январе инициатива, направленная против адаптационных пенсий в Финляндии, собрала 50 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения в парламенте.



Теперь адаптационную пенсию для бывших высокопоставленных предлагают заменить социальной помощью, которую безработным финским экс-депутатам будут выплачивать не более трех лет.