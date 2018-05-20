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Фінські депутати вирішили урізати собі майбутні пенсії

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У Фінляндії скоротять пільги для колишніх депутатів
У Фінляндії скоротять пільги для колишніх депутатів / Фото із відкритих джерел

Спікер парламенту Фінляндії домовилась з лідерами фракцій про внесення змін у так звану адаптаційну систему пенсій парламентарів.

Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд парламенту Фінляндії вже наступного тижня, інформує видання YLe.

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На адаптаційну пенсію у Фінляндії можуть розраховувати ті народні обранці, які були обрані до 2011 року і пропрацювати не менше 7 років.

Пенсія виплачується у тому разі, якщо після закінчення терміну обрання, колишній депутат не може знайти роботу.

Торік на такі види пенсій держава виплатила приблизно 1,3 мільйона євро.

Проте у суспільстві ці пільги для колишніх депутатів нещадно критикували. У січні ініціатива, спрямована проти адаптаційних пенсій у Фінляндії, назбирала 50 тисяч підписів, необхідних для розгляду у парламенті.

Тепер адаптаційну пенсію для колишніх високопосадовців пропонують замінити соціальною допомогою, яку безробітним фінським екс-депутатам виплачуватимуть не більше трьох років.

Теги: Новини політики Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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