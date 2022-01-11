В расследовании OCCRP говорится, что впоследствии народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" продал эту компанию "дочке" белорусской "Белоруснефть".

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Козак, его российская компания и миллионные прибыли

Журналисты выяснили, что за российской компанией "Пурнефть" стояла фирма Brimipana Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

После утечки документов Pandora Papers расследователи узнали, что владельцем Brimipana Trading является Александр Кисель из Венгрии.

Справка. Pandora Papers – глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных сделках и скрытых состояниях людей со всего мира. В них собрана информация об активах и тайных сделках 130 богатейших людей мира, среди которых более 30 политиков.

Однако есть еще одна деталь – Кисель в этой компании мог выступать доверенным лицом пророссийского парламентария, который, вероятно находится в России, Тараса Козака.

Обратите внимание! На Тараса Козака и его телеканалы в феврале 2021 года ввели санкции, которые будут действовать 5 лет. В мае Козаку и Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

В документах Pandora Papers была информация, что Козак предоставил Киселю доверенность на принадлежащую депутату кипрскую фирму Hakail Ltd.

Кроме того, OCCRP выяснили, что виргинская Brimipana Trading финансировала кипрскую Soferco Trading Ltd. Эта фирма принадлежит гражданской жене Козака Наталье Лавренюк. Прямое финансирование компании осуществляли с помощью денежных переводов, а не займов. Это свидетельствует о том, что за Brimpana, а также за Soferco стояла семья Козаков.

Brimipana также заплатила 1 миллион долларов фирме Козака Turul Investments в декабре 2018 года. Это была так называемая "оплата" за австрийскую фирму Onyx Aviation, которую ликвидировали в течение года.

Журналисты обнаружили ряд других связей Киселя, в том числе и с помощником нардепа Яном Марченко, которого считают "менеджером" бизнес-группы Тараса Козака.

Эти факты свидетельствуют о том, что Александр Кисель, очевидно, является доверенным лицом Тараса Козака, а значит, Козак может быть реальным бенефициаром Brimipana Trading Ltd,

– цитируют аналитика ЦПК Антонину Волкотруб.

Сам Козак пока не прокомментировал эту информацию журналистам.

Российская "Пурнефть": что известно о фирме

Компания "Пурнефть" имеет 69 нефтяных скважин в России недалеко от Полярного круга. Белорусские СМИ оценили сделку по покупке этой компании в 50 миллионов долларов.

Интересно! Гражданская жена Козака Наталья Лавренюк, как ранее заявляли в OCCRP, владеет долей в российской компании "НЗНП Трейд". Эта фирма разрабатывает Гавриковское нефтяное месторождение в российской Сибири. Совладелицей компании через офшорные фирмы была также жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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