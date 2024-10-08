Как отмечают аналитики движения "ЧЕСНО", "Европейская солидарность" в течение 7 лет потратила более 167 миллионов гривен государственного финансирования на закупку товаров и услуг у 15 обществ, которые были связаны с ней напрямую. В частности, 5 из них принадлежали Порошенко лично или были связаны с группой "Укрпроминвест", где ключевым лицом также является Порошенко.

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"С 2016 по 2021 год партия Порошенко потратила на услуги частного предприятия "Агентство безопасности Леопард" более 8,6 миллиона гривен. По данным аналитической системы YouControl, это предприятие имеет отношение к группе “Укрпроминвест”. В 2019 и 2022 годах партия платила государственные средства и ООО "Телеканал “"Прямой", которое тоже имеет отношение к "Укрпроминвесту". ЕС за два года заплатила компании более 11 миллионов гривен. В 2022 году партия платила еще двум обществам – "Спортивно-оздоровительному комплексу "Монитор" и "Телерадиокомпании "НБМ". А в 2023 году – "Интерстарч Украина". "Телерадиокомпания "НБМ" входила в "Укрпроминвест". А "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор" и "Интерстарч Украина" принадлежат Порошенко. В целом партия потратила на услуги этих трех компаний более 6 миллионов гривен", – говорится в анализе.



Организации, которые получили деньги от партии Порошенко / Инфографика движения "Честно"

Кроме того, партия Порошенко направила близкой ОО "Солідарна справа громад" почти 120 миллионов гривен. Их целевое назначение – возвратная финансовая помощь. Руководит организацией Антонина Бузило, которая в 2019 году была в избирательном списке "Европейской солидарности".

Как сообщалось ранее, НАПК поймало партию Порошенко на нецелевом использовании 35 миллионов гривен государственного финансирования – за эти деньги партийцы покупали облигации.

Также лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние более чем на 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен. Его партийцев, которые в частности получают государственное финансирование, зимой 2024 года заметили на лакшери-курорте на Мальдивах, куда они полетели вместо европейской конференции по послевоенному восстановлению городов Украины.