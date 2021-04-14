Для Украины наступил удачный момент провести деолигархизацию еще одного олигарха – Дмитрия Фирташа. Он уже 7 лет скрывается в Вене от экстрадиции в США, где его ждет федеральная тюрьма в штате Иллинойс.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" озвучил экс-депутат Сергей Лещенко. По его словам, Фирташа может ждать судьба Медведчука и Коломойского.

Больше здесь Вслед за Медведчуком и Коломойским: СНБО имеет шанс лишить Фирташа газовых монополий

"У государства остается в рукаве козырь – решением СНБО забрать все газовые сети обратно под управления "Нафтогаза" и устроить конкурс на концессию, лишив монополии Фирташа и оставив его лишь с офисными помещениями облгазов", – сказал Лещенко.

Фирташ – это типичный продукт бурных 90-х годов,

– заявил он.

По словам автора видеоблога, с 2016 года Дмитрий Фирташ и его партнеры контролируют больше 70% рынка распределения природного газа в регионах Украины. Однако, если в нашем государстве олигарх зарабатывал, то за рубежом попал в беду. Он стал вторым в истории Украины олигархом, после Павла Лазаренко, которому американское следствие предъявило официальные обвинения.

Что известно об аресте Дмитрия Фирташа? Его арестовали в марте 2014 года в Вене. В изоляторе провел 9 дней и вышел на свободу под рекордный в истории Австрии залог в размере 125 миллионов евро. Фирташа подозревают в подкупе индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку о добыче титана для Boeing.

Лещенко считает, если СНБО примет соответствующее решение относительно него, то это будет "равносильно объявлению войны одному из великих кланов, который представлен депутатами и медиа-оружием – телеканалом "Интер".

"Но сейчас враг государства ослаблен, а в обществе сформирован огромный запрос на справедливость. А значит, сейчас самый удачный момент для такой спецоперации", – объяснил экс-депутат.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" на 24 канале: