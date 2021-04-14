В Украине продолжается деолигархизация, во время которой зачищают Виктора Медведчука и Игоря Коломойского. Но без должной реакции со стороны украинского государства остается еще один олигарх, который обогащался благодаря коррупции.

Дмитро Фірташ уже 7 років ховається у Відні від екстрадиції в США, де його чекає федеральна в'язниця в штаті Іллінойс. Фірташ – це типовий продукт бурхливих 90-х років.

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Він потрапив в ланцюжок торговельних відносин з Туркменістаном "продукти взамін на газ", які курував тодішній фаворит "Газпрому" – Ігор Макаров і створена ним група компаній "Ітера".

Згодом Фірташ вирішив просувати себе, як самостійну фігуру. Але йому був потрібен дах, і ним став Сева Могилевич – російський кримінальний авторитет родом з Києва, який був включений ФБР у список 10 найбільш розшукуваних злочинців.



Дмитро Фірташ / Фото DW

Перші газові схеми Фірташа

Перша газова фірма-прокладка Фірташа називалася Eural Trans Gas, її створив юрист Могилевича і оформив на 3 румунських безробітних. Це виглядало надто кричущо та одіозно, і на зміну їм прийшла заснована у Швейцарії компанія "РосУкрЕнерго".

У 2007 році на дострокових виборах в Раду група Фірташа-Льовочкіна вирішує вкоренитися в гнізді Януковича. Донецький клан, який звик розпоряджатися "Партією регіонів", як своєю власністю, несподівано виявив у себе конкурентів під боком.

Причому з'явилися вони за згодою Януковича, який не хотів залежати тільки від Ахметова і шукав ще одну опору всередині банди. І, накопичивши ресурси на газових поставках з Туркменістану і Росії, група "РосУкрЕнерго" вирішила розширити свій вплив, постукавши в двері до кожного українця. Мовиться про скупку мережі дистрибуції газу.

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Самі по собі облгази не значать нічого. Технічно, це кімната в офісній будівлі, в якій сидить кілька людей, які перекладають папери з однієї стопки в іншу. А значення мають розподільні мережі, які з магістральної труби розподіляють газ по домівках. Юридично вони залишилися в державній власності, хоча і перебувають в безкоштовному управлінні у облгазів.

Але, крім самої системи дистрибуції, була ще тіньова частина цього "бізнесу". Суть полягає в тому, щоб списувати дешевий газ для населення, як втрати в газовій системі. А в реаліях направляти його на виробництво на підприємствах Дмитра Фірташа. На виході були дорогі азотні добрива, вироблені з дешевого газу, який призначався для населення.

Модель одурманення успішно діяла доти, поки не була введена єдина ціна на газ – це сталося після втечі Януковича у 2014 році. Але схеми продовжувалися тепер коштом маніпуляцій з обліком газу.

Масштаби крадіжок

Масштаби крадіжок дозволяє оцінити приклад компанії "Кіровоградгаз". "Нафтогаз" перехопив контроль над нею і виявив модель, яка була масштабована на всю Україну. Серед споживачів газу були записані цілі фальшиві вулиці. Крім "мертвих душ", які живуть за неіснуючими адресами, газ пропадав через нібито аварії, яких насправді теж не було.

Куди йшов газ? На спиртові заводи, які вдень працюють офіційно, а ввечері у них починається "чорна" зміна, за підсумками якої проводиться "чорний" алкоголь, який вони потім "в чорну" і реалізують. А сам газ, який йшов, як неврахований на виробництво алкоголю, попередньо списувався облгазом на втрати в мережах.

Протягом багатьох років, хоч держава контролювала 51% "Кіровоградгазу", ця компанія була під контролем людей Фірташа завдяки пакету у 28%, записаний на громадянина Гонконгу, який також володів пакетом акцій банку "Клірингової Дім" сім'ї Льовочкіна.

Як виникла монополія Фірташа на ринку облгазу

Спочатку олігархічні групи викупили дрібні пакети акцій у трудових колективів. Далі первинній приватизації брали участь тільки довірені люди. Однією з них з них був Олег Бахматюк, аграрний олігарх, котрий сьогодні переховується від НАБУ в Австрії.



Олег Бахматюк / Фото "Економічної правди"

Він зробив кар'єру всередині "Нафтогазу" після Помаранчевої революції. Бахматюк у 2005 році став начальником управління експертної оцінки інвестицій, а у 2006 році був призначений заступником голови правління "Нафтогазу". І в тому ж 2006 році купив контрольні пакети низки облгазів, після чого продав їх Фірташу.

Тріумфом Фірташа став 2012 рік

Януковича поступово віддавав борги кланам, які його підтримали. Ахметову відійшла теплова енергетика та обленерго, яку він скуповував без серйозної конкуренції.

Фірташ же, який вів газову тему, застовпив за собою облгази. Конкурентів відсіяли. Всередині 2012 року пов'язана з олігархом компанія "Газтек" за 2 місяці купила у держави акції 13 газопостачальних компаній. За все вона виклала менше як 50 мільйонів доларів. Правда, як потім виявилося, в "Газтек" працювали лише 2 особи, хоча компанія при цьому володіла активами на 1 мільярд гривень.

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А приватизації облгазів передував щедрий подарунок від держави. Україна пробачила всі борги, які утворилися у цих компаній – 3 мільярдів доларів за тим курсом. Їх списали перед тим, як запустили на підприємство приватних інвесторів. Зробив це парламент, контрольований Януковичем

Станом на 2016 рік і досі Дмитро Фірташ і його партнери контролюють більше ніж 70% ринку розподілу природного газу в регіонах. Причому спочатку ідея Фірташа полягала в тому, щоб завести облгази в його спільну компанію з "Нафтогазом" і "Газпромом" – дочірню структуру в Україні "РосУкрЕнерго" "УкрГазЕнерго".

Але Фірташ виявився ще хитріше, ніж про нього думали – замість "Газпрому", він забрав внутрішніх споживачів під себе, отримавши важіль тиску на будь-яку владу, а також джерело неврахованого газу для своїх хімічних заводів.

Нелегка доля Фірташа за кордоном

Але якщо на батьківщині Фірташ заробляв, то за океаном він потрапив в халепу. Він став другим в історії України олігархом, після Павла Лазаренка, якому американське слідство висунуло офіційні звинувачення. Він був заарештований у Відні в березні 2014 року, провів 9 днів в ізоляторі і вийшов на свободу під рекордну в історії Австрії заставу в розмірі 125 мільйонів євро.

Як згодом виявилося, цю суму за Фірташа вніс російський мільярдер Василь Анісімов, який своєю чергою виявився другом Аркадія Ротенберга. Той своєю чергою не просто входить до найближчого оточення Путіна, будучи його спаринг-партнера по дзюдо. Ротенберг позичав величезні гроші Фірташу на покупки хімічних заводів в Україні, і фактично був його старшим партнером в цьому бізнесі.

За ці роки Фірташ найняв величезну армію юристів. Групу його захисту в Австрії очолив колишній міністр юстиції Австрії – Дітер Бемдорфер. План публічної реабілітації для Фірташа написав Пол Манафорт. У 2019 Фірташ вирішив надати послугу Руді Джуліані, який розгорнув полювання за компроматом на конкурента Дональда Трампа Джо Байдена.



Пол Манафорт / Фото AP

Олігарх домігся взяття під присягою в Австрії свідчень колишнього генпрокурора Віктора Шокіна, який сказав рівно те, на що клюнув Джуліані: що нібито Шокін був звільнений з поста під тиском Байдена, який бажав заблокувати розслідування щодо свого сина Хантера в Україні.

Згодом ці свідчення були активно використані Джуліані в рамках інформаційно-пропагандистської кампанії на виборах президента США у 2020 році. А на заміну за таку послугу працювати з Фірташем, як адвокати, почали друзі Джуліані – подружжя Джо ДіДженова і Вікторія Тенсинг.

Фірташ хоче приєднатись до Медведчука та Коломойського

Правда, ніяких успіхів Фірташу в результаті це не принесло. Трамп програв, а Америка продовжує добиватись його екстрадиції. І зараз настав вдалий момент для України провести деолігархізацію ще одного барона-грабіжника, доповнивши список Медведчука і Коломойського прізвищем Фірташа.

У держави залишається в рукаві козир – рішенням РНБО забрати всі газові мережі назад під управління "Нафтогазу" і влаштувати конкурс на концесію, позбавивши Фірташа монополії та залишивши його лише з офісними приміщеннями облгазів.

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Так, це буде рівнозначно оголошенню війни одному з великих кланів, який представлений депутатами і медіазброєю – телеканалом "Інтер". Але зараз ворог держави ослаблений, а в суспільстві сформовано величезний запит на справедливість. А значить, зараз найвдаліший момент для такої спецоперації.

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