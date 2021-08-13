Цим було завдано удару не лише по особистих статках кума Путіна – Віктора Медведчука. Передусім, по фінансуванню його партії – "Опозиційній платформі – За життя".

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Інший пов'язаний з Кремлем український олігарх – Дмитро Фірташ. Він теж нещодавно отримав відчутний удар через санкції РНБО. Що призведе і до втрати ним частини багатомільярдних надприбутків. І до розпачу серед його друзів-партнерів серед російського керівництва.

Річ у тім, що днями Державна служба геології та надр скасувала дозвіл для компанії Фірташа на розробку найбільшого в Україні родовища титанової руди. Мовиться про Селищанську ділянку, розташовану у Житомирській області, площа якої – майже 2 тисячі гектарів. Вона рясно насичена титановою рудою, яку ще називають ільменітом.

Після того, як Держегонадра отримали лист від Служби безпеки України, що на компанію Фірташа накладено санкції, відомство вирішило від гріха далі передати це найбільше родовище ільменіту українській державній Об'єднаній гірничо-хімічній компанії.

Чому ж так сталося? Я вже розповідав, за що саме Рада національної безпеки та оборони наклала санкції на олігарха Фірташа, і зокрема, на його титановий бізнес.

Бо олігарх не лише досі володіє титановим заводом в окупованому росіянами Криму. Він всі ці роки сумлінно постачав зі своїх українських родовищ сировину росіянам для виготовлення ними військової продукції з титану. Тобто, фактично допомагав російським загарбникам вбивати наших же солдатів і мирних українських громадян. І заробляв при цьому мільярди гривень.

Фірташ допомагав бойовикам

Ще 5 років тому, в часи президента Петра Порошенка, наша команда журналістів з'ясувала, що титанова руда з кар'єрів Фірташа у Житомирській області вивозиться до Росії.



Фірташ вивозив титанову руду до Росії за часів Порошенка / Фото Getty Images

Ну, що означає "з кар'єрів Фірташа"? Раніше, вони були в державній власності, але в часи Віктора Януковича Фірташ їх прибрав до рук за копійки, після чого став надійним постачальником титанової руди для російських хімічних та військових заводів.

Втім, у 2014 році почалася війна з росіянами на Донбасі. На російські оборонні компанії було накладено міжнародні і українські санкції. Однак і тут Фірташ не розгубився. Як ми з'ясували, навіть після початку війни він продовжив забезпечувати російську оборонку титановою сировиною.

Обратите внимание Государству вернули Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал Фирташ

Зокрема, титанова руда з Житомирщини завантажувалася фірмою Фірташа на кораблі у порту Чорноморська, що на Одещині. Потім, кораблі, начебто мали плисти у Єгипет чи Туреччину, втім, дорогою до Стамбула чи Каїра, вони на кілька днів зупинялися біля узбережжя Криму.

І там просто в морі, неподалік від берегової лінії, титанова руда з цих кораблів перевантажувалася на баржі, які вже пливли на окупований росіянами півострів.

Частина ільменіту йшла на завод у кримському містечку Армянську , який, попри анексію, досі перебуває під контролем Фірташа.

, який, попри анексію, досі перебуває під контролем Фірташа. Іншу частину української титанової руди везли до Росії, на підприємства тамтешньої державної корпорації "Авісма".

Вона входить до російського державного оборонного концерну "Ростех" і виробляє титан, який потім використовується росіянами для виготовлення військових літаків, вертольотів, ракет і навіть деталей стрілецької зброї.

Керівництво цієї російської державної корпорації "Авісма" нещодавно визнало, що майже 80% титанової сировини вони до останнього часу отримували саме з України.

І саме завдяки Фірташу. І саме за повного невтручання попередньої української влади, яка раніше ніяк не перешкоджала цьому. Можливо, як і в історії з Медведчуком, цілком свідомо і не безкоштовно допомагала цим 2 кремлівським ставленикам хазяйнувати в Україні.

Удар по титановій імперії

Однак, крім втрати найбільшого в Україні родовища ільменіту, титанова імперія Фірташа днями зазнала ще одного серйозного удару. Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглася у суді, щоб компанію олігарха позбавили права власності на 49% акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Це підприємство побудоване ще в радянські часи і переробляє титанову руду на так звану "титанову губку" – власне, сировину для виготовлення авіаційного і військового титану.

Що дізнались прокурори

Антикорупційні прокурори з'ясували, що Фірташ, отримавши міноритарний пакет акцій підприємства, поставив там свій менеджмент. І почав буквальної "доїти" завод, доводячи його "до ручки". Це традиційно для наших олігархів.

Зокрема, за інвестиційною угодою, в обмін на свій пакет акцій, олігарх мав інвестувати у розвиток Запорізького титано-магнієвого 110 мільйонів доларів.

Ці гроші і справді пройшли через завод, але не були вкладені у виробництво, а виведені менеджерами Фірташа на підконтрольні йому офшори.

Натомість всі ці роки підприємство нещадно експлуатувалося, без ремонтів і переоснащення. Через це обладнання на ньому настільки зносилося, що потужності виробництва на заводі впали вдвічі.

Водночас фірми Фірташа вивозили із заводу ешелонами і кораблям "титанову губку" до Росії. Заробляли на цьому надприбутки. При цьому, допомагаючи ворожому оборонному комплексу виготовляти зброю, з якої мали вбивати українців.

Тепер Україна відновила контроль над підприємством. Олігарх через це вже навіть не погрожує позовами, оскільки зараз більше стурбований не тим, як повернути тіньові схеми заробітку в Україні. Він думає як, сидячи в Австрії, не опинитися у американській в'язниці, чого давно домагається ФБР США.

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Втім, як на мене, Фірташа варто позбавити не лише його титанових активів, які працюють на російську оборонку. Якщо мовиться саме про національну безпеку, якою так опікується РНБО – в олігарха варто забрати і його облгази, і хімічні підприємства.

Чому Фірташ причетний до аварії на "Рівнеазот"

Пам'ятаєте, у липні у Рівному стався вибух на місцевому заводі "Рівнеазот"? Хмара їдкого і отруйного диму тоді вирвалася з трубопроводу біля одного з цехів підприємства. Як з'ясувалося, аварія сталася внаслідок пориву трубопроводу з нітронними газами і дивом, того разу обійшлося без жертв.



Аварія на Рівнеазот налякала мешканців / Фото з сайту "Рівне вечірнє"

Довідка. Аварія трапилась 20 липня. Голова Держекоінспекції Андрій Мальований повідомляв, що керівництво, найімовірніше, намагалось приховати це.

Причина цього цілком банальна – трубу зіпсувала іржа, оскільки на заводі давно не проводилися належні ремонтні роботи.

Менеджери олігарха дбали передусім не про розвиток виробництва і безпеку на ньому, а про особисті надприбутки Дмитра Фірташа, викачуючи із заводу кошти.

Відтак, маємо ще один доказ, як Фірташ у гонитві за грошима з одного боку – працює на російських військових, з іншого боку – гробить українські хімічні заводи. Однак і в одному, і в іншому випадку своїми діями несе загрозу життю і здоров'ю українських громадян.

Було б добре, аби він не лише втратив можливість заробляти мільярди на крові, а ще й поніс кримінальну відповідальність і за торгівлю з ворогом, і за участь у корупційних оборудках, завдяки яким, так шалено збагатився.

Сподіваємося, що він понесе цю відповідальність – як не в Україні, то в Сполучених Штатах, де йому світить кілька десятків років у тюрмі. Чи станеться це, ми дізнаємося вже незабаром і розповімо вам.