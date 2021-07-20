В ГСЧС подтвердили информацию о взрыве. По данным местных СМИ, он произошел на агрегате производства азотной кислоты.

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Впоследствии председатель Ровненской ОГА Виталий Коваль сообщил, что на "Ровноазот" действительно произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.

Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия. Оценкой угроз занимается экологическая инспекция,

– написал Коваль.

В то же время местные жалуются на ужасный запах в городе и огромное желтое облако, которое тянется с завода.

Ситуация в Ровно: смотрите видео

После взрыва образовалась желтая туча: смотрите видео

Взрыв на заводе в Ровно: смотрите видео

Существует ли угроза для людей

Как сказал представитель ГСЧС Украины в Ровненской области Дмитрий Мельник, в результате взрыва никто не пострадал. Он отметил, что выбросы не несут угрозы здоровью. Подтверждение этому предоставит экоинспекция. По данным МВД, в ликвидации аварии принимали участие 12 человек и 3 единицы техники. Утечка азотной кислоты остановлена в 17:26.

Руководитель по коммуникациям "Group DF", в которую входит предприятие, Олег Арестархов в комментарии "Общественному" объяснил, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.

Была действительно нештатная ситуация, но в течение 40 минут она была ликвидирована. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода,

– сказал Арестархов.

Он заверил, что показатели качества воздуха – в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие работает в штатном режиме.



На город надвигалась желтое облако / Фото с фейсбуке Андрея Овсийчука