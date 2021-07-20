Сообщений о жертвах или пострадавших в результате происшествия пока нет. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.
Читайте также Кровавый теракт в Багдаде накануне Курбан-байрама: десятки погибших от взрыва на рынке
Мощный взрыв в Китае
Мощный взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем.
- На место происшествия прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции.
По предварительной информации, этот инцидент произошел на алюминиевом заводе.
В сети обнародовали видео, на которых видно пламя и как столб дыма поднимается в небо.
К теме Мощный взрыв в Техасе разрушил жилой дом: жуткие фото, видео