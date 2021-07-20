Сообщений о жертвах или пострадавших в результате происшествия пока нет. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на местные СМИ.

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Мощный взрыв в Китае

Мощный взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем.

На место происшествия прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции.

По предварительной информации, этот инцидент произошел на алюминиевом заводе.

В сети обнародовали видео, на которых видно пламя и как столб дыма поднимается в небо.

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