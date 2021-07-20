Раненых также очень много. Ведь взрыв произошел посреди переполненного рынка.

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Теракт в Ираке 19 июля: подробности

Атака произошла на рынке Вахайлат в поселении Садр (это пригород Багдада, столицы Ирака) 19 июля. Военные и местные медики на условиях анонимности сказали журналистам, что 30 человек погибли, раненых также десятки.



Взрыв произошел на рынке в пригороде Багдада / Фото АР

Взрыв произошел за день до Курбан-байрама. Именно поэтому на рынке людей было очень много – они готовились к празднику, покупали еду и подарки.



Людей на рынке было очень много – люди скупались накануне Курбан-байрама / Фото АР

Ни одна из вооруженных группировок или террористических организаций пока не брала на себя ответственность за нападение. Впрочем, в 2021 это уже третий взрыв на рынках в Багдаде, и ранее (в феврале и апреле) ответственность брало "Исламское государство".

Заметим, Al Arabia со ссылкой на источники утверждает, что теракт совершила смертница, которая имела на себе пояс со взрывчаткой. Но информации из официальных источников пока нет никакой.

Обратите внимание: предыдущий теракт с самыми смертельными последствиями в Ираке произошел в январе 2021 года. Тогда от взрыва в коммерческом районе Багдада погибли более 20 человек.