Теракт на ринку в Багдаді: щонайменше 20 загиблих – жахливе відео вибуху 18+
У столиці Іраку місті Багдад смертники привели в дію вибухові пристрої на торговому ринку. Внаслідок 2 вибухів загинули щонайменше 20 людей.
Вибухи прогриміли 21 січня на площі Тайаран, яка розташована поблизу площі Тахрір в центрі іракської столиці. Про це повідомляє DW з посиланням на представника МВС Іраку.
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Що відомо про теракт
- Військовий речник Ях'я Расул заявив, що 2 смертники підірвали вибухівку під час переслідування силами безпеки.
- Вибухи сталися на величезному ринку секонд-хенду просто неба.
- Він "кипів" людьми після майже року обмежень через коронавірус.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 20 осіб, ще понад 25 – отримали поранення.
- Кількість загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у важкому стані.
- Сили безпеки відгородили район і фельдшери працювали, щоб допомогти жертвам.
- Наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.
На ринку поблизу центра Багдада прогриміли вибухи / Фото АР
На ринку поблизу центра Багдада прогриміли вибухи / Фото АР
На ринку поблизу центра Багдада прогриміли вибухи / Фото АР
В іракській столиці Багдад прогриміли 2 вибухи: карта
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