У столиці Іраку місті Багдад смертники привели в дію вибухові пристрої на торговому ринку. Внаслідок 2 вибухів загинули щонайменше 20 людей.

Вибухи прогриміли 21 січня на площі Тайаран, яка розташована поблизу площі Тахрір в центрі іракської столиці. Про це повідомляє DW з посиланням на представника МВС Іраку.

Дізнайтеся також В Афганістані внаслідок підриву бомби загинули 3 людини

Що відомо про теракт

Військовий речник Ях'я Расул заявив, що 2 смертники підірвали вибухівку під час переслідування силами безпеки.

Вибухи сталися на величезному ринку секонд-хенду просто неба.

Він "кипів" людьми після майже року обмежень через коронавірус.

Внаслідок вибухів загинули щонайменше 20 осіб, ще понад 25 – отримали поранення.

Кількість загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у важкому стані.

Сили безпеки відгородили район і фельдшери працювали, щоб допомогти жертвам.

Наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.



На ринку поблизу центра Багдада прогриміли вибухи / Фото АР

Warning: Graphic content, explosions in a busy street market in #Baghdad left scores of dead and wounded civilians pic.twitter.com/KGWA7a3n1I — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021



На ринку поблизу центра Багдада прогриміли вибухи / Фото АР



На ринку поблизу центра Багдада прогриміли вибухи / Фото АР

В іракській столиці Багдад прогриміли 2 вибухи: карта