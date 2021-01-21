В столице Ирака Багдаде смертники привели в действие взрывные устройства на торговом рынке. В результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 20 человек.

Взрывы прогремели 21 января на площади Тайаран, которая расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя МВД Ирака. Также: В Афганистане в результате подрыва бомбы погибли 3 человека Что известно о теракте Военный представитель Яхья Расул заявил, что 2 смертника взорвали взрывчатку во время преследования силами безопасности.

Взрывы произошли на огромном рынке секонд-хенда под открытым небом.

Он біл полон людьми после почти года ограничений из-за коронавируса.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 25 получили ранения.

Число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Силы безопасности отгородили район и фельдшеры работали, чтобы помочь жертвам.

Сейчас ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

На рынке вблизи центра Багдада прогремели взрывы / Фото АР Warning: Graphic content, explosions in a busy street market in #Baghdad left scores of dead and wounded civilians pic.twitter.com/KGWA7a3n1I — Steven Nabil (@thestevennabil) January 21, 2021

На рынке вблизи центра Багдада прогремели взрывы / Фото АР

На рынке вблизи центра Багдада прогремели взрывы / Фото АР В иракской столице Багдаде прогремели 2 взрыва: карта