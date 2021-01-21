Теракт на рынке в Багдаде: по меньшей мере 20 погибших – ужасное видео взрыва 18+
В столице Ирака Багдаде смертники привели в действие взрывные устройства на торговом рынке. В результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 20 человек.
Взрывы прогремели 21 января на площади Тайаран, которая расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя МВД Ирака.
Также: В Афганистане в результате подрыва бомбы погибли 3 человека
Что известно о теракте
- Военный представитель Яхья Расул заявил, что 2 смертника взорвали взрывчатку во время преследования силами безопасности.
- Взрывы произошли на огромном рынке секонд-хенда под открытым небом.
- Он біл полон людьми после почти года ограничений из-за коронавируса.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 25 получили ранения.
- Число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.
- Силы безопасности отгородили район и фельдшеры работали, чтобы помочь жертвам.
- Сейчас ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.
На рынке вблизи центра Багдада прогремели взрывы / Фото АР
На рынке вблизи центра Багдада прогремели взрывы / Фото АР
На рынке вблизи центра Багдада прогремели взрывы / Фото АР
В иракской столице Багдаде прогремели 2 взрыва: карта
Поделиться новостью