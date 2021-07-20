Повідомлень про жертви або постраждалих унаслідок надзвичайної події наразі немає. Про це пише газета Global Times із посиланням на місцеві ЗМІ.
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Потужний вибух у Китаї
Потужний вибух супроводжувався гучними звуками та відкритим полум'ям.
- На місце події прибули співробітники управління з надзвичайних ситуацій провінції.
За попередньою інформацією, цей інцидент стався на алюмінієвому заводі.
У мережі оприлюднили відео, на яких видно вогонь та стовп диму, що підіймається у небо.
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