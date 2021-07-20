Повідомлень про жертви або постраждалих унаслідок надзвичайної події наразі немає. Про це пише газета Global Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

Читайте також Кривавий теракт у Багдаді напередодні Курбан-байраму: десятки загиблих від вибуху на ринку

Потужний вибух у Китаї

Потужний вибух супроводжувався гучними звуками та відкритим полум'ям.

На місце події прибули співробітники управління з надзвичайних ситуацій провінції.

За попередньою інформацією, цей інцидент стався на алюмінієвому заводі.

У мережі оприлюднили відео, на яких видно вогонь та стовп диму, що підіймається у небо.

До теми Потужний вибух у Техасі вщент зруйнував житловий будинок: моторошні фото, відео