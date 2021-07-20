Вибух стався 19 липня близько 16:40. Він вщент зруйнував будинок на вулиці Клівленд Драйв та пошкодив інші будівлі поблизу. Уламки розкидані на десятки метрів навколо.

Читайте також Кривавий теракт у Багдаді напередодні Курбан-байраму: десятки загиблих від вибуху на ринку

Що відомо про постраждалих

Внаслідок вибуху зазнали поранень 6 людей. Один із потерпілих перебував всередині будинку, що вибухнув, інші – у сусідньому, повідомили в пожежній частині.

За словами представників місцевої влади, серед поранених було 3 дитини. Точний вік та ступінь травм постраждалих наразі невідомий.

"Коли ми прибули на місце, то виявили, що будинок, звичайно ж, був сильно пошкоджений", – підкреслила капітан Пеггі Харрелл зі служби порятунку Plano Fire Rescue.

Причини поки невідомі

Як зазначили у пожежній службі Плано, причини інциденту наразі ще з'ясовують правоохоронці та представники газової компанії Atmos Energy. Небезпечних матеріалів чи вибухових речовин на місці події не виявили. Тож поліцейські заявили, що необхідності в евакуації з сусідніх будинків немає. Втім, у районі тимчасово відключили електрику та газ.

Потужний вибух у місті Плано / Фото місцевих ЗМІ

Масштаби вибуху в Плано

Вибух також пошкодив 2 сусідніх будинки та вибив шибки у будинку через дорогу. Ба більше, Мередіт Йоманс, яка живе приблизно за 1,6 кілометра від будинку на Клівленд Драйв, відчула ударну хвилю.

"Я бачив, як вдарила блискавка. Це було яскраве сліпуче світло, все сталося раптово. Потім було щось схоже на величезну хмару чорного диму, а далі полетіли уламки", – згадав Тейлор Реддік, що живе поблизу.

Реакція місцевої влади

Мер міста Плано Джон Манс вже опублікував заяву, в якій наголосив, що засмучений трагедією, у якій кілька місцевих жителів зазнали поранень. "Ми сподіваємося на їхнє швидке і повне одужання. Plano Fire-Rescue докладає всіх зусиль, аби визначити причину вибуху. Ми просимо усіх вас молитися за потерпілих", – закликав політик.