Взрыв произошел 19 июля около 16:40. Он разрушил дом на улице Кливленд Драйв и повредил другие здания поблизости. Обломки разбросаны на десятки метров вокруг.

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Что известно о пострадавших

В результате взрыва получили ранения 6 человек. Один из пострадавших находился внутри взорвавшегося дома, остальные – в соседнем, сообщили в пожарной части.

По словам представителей местных властей, среди раненых было 3 ребенка. Точный возраст и степень травм пострадавших пока неизвестен.

"Когда мы прибыли на место, то обнаружили, что дом, конечно же, был сильно поврежден", – подчеркнула капитан Пегги Харрелл из службы спасения Plano Fire Rescue.

Причины пока неизвестны

Как отметили в пожарной службе Плано, причины инцидента пока еще выясняют правоохранители и представители газовой компании Atmos Energy. Опасных материалов или взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружили. Поэтому полицейские заявили, о необходимости в эвакуации из соседних домов нет. Впрочем, в районе временно отключили электричество и газ.

Мощный взрыв в городе Плано / Фото местных СМИ

Масштабы взрыва в Плано

Взрыв также повредил 2 соседних дома и выбил стекла в доме через дорогу. Более того, Мередит Йоманс, живущая примерно в 1,6 километре от дома на Кливленд Драйв, почувствовала ударную волну.

"Я видел, как ударила молния. Это был яркий ослепительный свет, все произошло внезапно. Потом было что – то похожее на огромное облако черного дыма, а дальше полетели обломки", – вспомнил Тейлор Реддик, живущий поблизости.

Реакция местных властей

Мэр города Плано Джон Манс уже опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что огорчен трагедией, в которой несколько местных жителей получили ранения. "Мы надеемся на их быстрое и полное выздоровление. Plano Fire-Rescue прилагает все усилия, чтобы определить причину взрыва. Мы просим всех вас молиться за пострадавших", – призвал политик.