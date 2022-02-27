Соответствующее обращение написал Ленни Джей Дэвис, американский советник и юридический советник Дмитрия Фирташа. Его разместили 26 февраля.

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Фирташ хочет вернуться в Украину и защищать ее

В сообщении говорится, что Дмитрий Фирташ находится в Австрии, где оспаривает запрос США на его экстрадицию.

Дмитрий Фирташ не требует никаких изменений в статусе австрийской процедуры его экстрадиции, кроме разрешения австрийских властей на временное возвращение в Украину, чтобы сделать все возможное для защиты своей страны,

– говорится в сообщении

Советник Фирташа убеждает, что бизнесмен сообщил австрийским властям, что вернется в Австрию после завершения чрезвычайного положения в Украине или по требованию австрийских властей.

В частности, советник заверил, что Дмитрий Фирташ:

однозначно выступает против вторжения России в его родину, Украину;

делает все возможное, чтобы защитить украинский суверенитет, демократически избранное правительство и своих сограждан.

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