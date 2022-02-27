Відповідне звернення написав Ленні Джей Девіс, американський радник і юридичний радник Дмитра Фірташа. Його розмістили 26 лютого.

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Фірташ хоче повернутись в Україну та захищати її

У повідомленні мовиться, що Дмитро Фірташ перебуває в Австрії, де оскаржує запит США на його екстрадицію.

Дмитро Фірташ не вимагає жодних змін у статусі австрійської процедури його екстрадиції, крім дозволу австрійської влади на тимчасове повернення до України, щоб зробити все можливе для захисту своєї країни,

– мовиться у повідомленні.

Радник Фірташа переконує, що бізнесмен повідомив австрійській владі, що повернеться до Австрії або після завершення надзвичайного стану в Україні, або на вимогу австрійської влади.

Зокрема радник запевнив Дмитро Фірташ:

однозначно виступає проти вторгнення Росії на його батьківщину, Україну;

робить усе можливе, щоб захистити український суверенітет, демократично обраний уряд України та своїх співгромадян.



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