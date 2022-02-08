Фірташ протягом багатьох років збагачувався завдяки політиці та бізнесу. У буремні дні, коли світові лідери прилітають до Києва, Україна отримує сучасне озброєння, а Білий дім б'є на сполох, у паралельній реальності свого австрійського вигнання Фірташ написав статтю.

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Про що мовиться у статті олігарха

У тексті міститься заклик до України відмовитися від претензій на членство у НАТО та оголосити нейтралітет. Це, до речі, суперечить Конституції України.

"Моє запитання сьогодні таке: чому Україна має бути змушена обирати між статусом анти-Росії та членством у НАТО або проросійською орієнтацією та анти-НАТО? Чому ми не можемо бути нейтральними — "Швейцарією Євразії"? Це відповідало б історичному становищу України, що сягає корінням у Середньовіччя, на торговельному перехресті між Європою та Азією", – написано у статті Фірташа.

Її опублікував американський адвокат олігарха Ленні Девіс на своїй сторінці у Medium.

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На думку Фірташа, Америка, Європа та Росія можуть отримати вигоду з "нейтральної України" як економічні та торгові партнери.

"Я майже не сумніваюся, що говорю від імені багатьох українців", – додав він.

Про те, що Фірташ написав статтю, повідомило видання Kyiv Post, куди він звернувся з проханням про її публікацію. Проте там відмовилися її ставити, вважаючи інструментом просування бажань Володимира Путіна.

Ув'язнення Фірташа у США стає реальнішим

Фірташ уже 8 років чекає на екстрадицію до США у кримінальній справі про хабарництво. Мовиться про розслідування у штаті Іллінойс, яке закінчилося схваленням підозри олігарху з боку великого журі.

Там зазначено про його намагання підкупити чиновників в Індії для того, щоб отримати ліцензії на родовища ільменіту. З нього Фірташ мав би виробляти титан для використання при будівництві літаків Boeing на американських заводах.

Саме це, а також використання американських серверів при організації хабарництва, й стало підставою для американської юрисдикції у цьому провадженні.

Фірташ протягом багатьох років намагався вискочити з-під дії американських законів, доводячи, що він не їхній клієнт, бо не є громадянином США й навіть не був у цій країні. Однак влітку 2019 року суд у Чикаго відхилив клопотання, подане олігархом.

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Рішенням Окружного суду у штаті Іллінойс встановлено, що американська Феміда має повноваження розглядати справу Фірташа, оскільки у ній мовиться про корупційне правопорушення, яке "мало б наслідки для Північного округу штату Іллінойс".

Олігарх програв у суді

Захист Фірташа домагався якомога швидшого розгляду судом у Чикаго його клопотання, сподіваючись визнати справу українця непідсудною американському правосуддю. Тоді запит США на екстрадицію олігарха з Австрії втратив би сенс.

Втім, після поразки у Чикаго ув'язнення Фірташа у США стає дедалі більш реальним. Зрештою, олігарх програв й Верховний суд Австрії, який у червні підтримав його екстрадицію.

Щоправда, суд нижчої інстанції зупинив чинність цього рішення. Це вже відверто дратує США, які не можуть вицарапати у європейської країни фігуранта гучного провадження.



Ув'язнення Фірташа у США стає дедалі більш реальним / Фото 24 каналу

Щоб вплинути на американський Мін'юст, Фірташ намагався достукатися до Дональда Трампа. Для цього він погодився грати роль у теорії змови Руді Джуліані на користь його клієнта.

Фірташ навіть відмовився від свого адвоката та лобіста Ленні Девіса, який обслуговував його протягом 5 років, та взяв на роботу друзів Джуліані – Джо Дідженова й Вікторію Тонсінг.

Вони начебто мали відпрацювати свій великий гонорар, скориставшись впливом Джуліані в адміністрації Байдена для закриття справи Фірташа.

Водночас олігарх забезпечив покази під присягою в Австрії колишнього генпрокурора Віктора Шокіна про те, що його звільнив Джо Байден через начебто корупційні інтереси сина Хантера Байдена.

У результаті все закінчилося сумно: Трампу оголосили імпічмент у нижній палаті, а сам Джуліані під слідством у США. Його офіс та будинок обшукало ФБР, а Фірташ повернувся до старого адвоката Ленні Девіса, який тепер публікує статті олігарха про відмову України від НАТО.

Для чого усе це Фірташу

Навіщо це Фірташу? Напевно, спробує використати статтю під час процесу у США, щоб постати в образі ідеологічної опозиції, а не олігарха-корупціонера.

Мовляв, Америка його переслідує за те, що Фірташ єдиний з олігархів, який публічно виступає проти НАТО, де домінують американці. Тобто спроба зіграти в жертву політичних переслідувань за свої погляди.

Така собі ідея, скажу я вам. Однак у цьому я вбачаю усвідомлення Фірташем того, що, схоже, його екстрадиція до США не за горами. Окрім того, запорукою такої антизахідної заяви Фірташа може стати його системний зв'язок з російською олігархією та організованою злочинністю.

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Нагадаю лише, що заставу 125 мільйонів євро за Фірташа в Австрії вніс російський олігарх та партнер Аркадія Ротенберга – президент федерації дзюдо Росії Василь Анісімов.

Сам Ротенберг, спаринг-партнер Путіна по дзюдо, будівничий Кримського мосту та "Північного потоку-2", давав Фірташу гроші в борг на купівлю хімічних заводів в Україні.



Фірташ спробує використати статтю під час процесу у США / Фото 24 каналу

Та й джерела газового бізнесу Фірташа є теж російськими, але радше кримінальних кіл. Першочергово мовиться про одного з фігурантів списку ФБР найбільш розшукуваних злочинців – Семена Могилевича.

Пов'язана з ним компанія Eural Trans Gas прийшла на роль головного транзитера середньоазійського газу наприкінці 2002 року, посунувши легендарну у ті часи компанію "Ітера".

Довідка. У 2005 році міжнародна неурядова організація Global Witness опублікувала звіт, згідно з яким в установчих документах Eural Trans Gas вказано, що спочатку компанія була зареєстрована ізраїльським юристом Зєєвом Гордоном. У тому ж звіті він визнав, що діяв за власною вказівкою Фірташа.

Згодом з'ясувалося, що Гордон вже багато років є адвокатом Семена Могилевича. Навіть після арешту Могилевича адвокат неодноразово виступав на захист свого клієнта у пресі. Востаннє – в офіційному коментарі Financial Times.

Очолив цього міфічного трейдера, компанію Eural Trans Gas, колишній міністр культури Угорщини Андраш Кнопп – людина, яку вважають дуже близькою до Семена Могилевича.

Згодом Фірташ розповів послу США Біллу Тейлору, що мав скористатися схваленням цього фігуранта. Про це сказано у WikiLeaks: "Фірташ визнав зв'язки з лідером російської організованої злочинності Семеном Могилевичем. Він заявив, що потребував схвалення Могилевича для того, щоб розпочати цей бізнес".

"Фірташ визнав, що потребував і отримав дозвіл від Могилевича, коли починав різні види свого бізнесу, але він заперечував, що перебуває у близьких стосунках із Могилевичем”.

“Фірташ також розповів, що керівник іншого газового трейдера ("Ітери") Ігор Макаров запросив його на вечерю у Києві в січні 2002 року, невдовзі після підписання Фірташем домовленості щодо газу з країнами Центральної Азії.

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Фірташ додав, що пішов на ту вечерю, побоюючись, що його поб'ють або навіть уб'ють за те, що він відібрав бізнес Макарова. За словами олігарха, він був разом з начальником охорони Семена Могилевича – Сергієм Міхасом з "солнцевського угруповання".

До речі, тим самим Міхасем, якого українець Дмитро Гордон у своїх інтерв'ю називав "Бізнесменом і меценатом". Можливо, через таке толерування криміналітету у журналіста й виникли проблеми з американцями.

Однак вони точно виникли й у Фірташа. Тепер він змушений писати статті, щоб сподобатися росіянам. Неважливо, чи мафіозі, чи політикам з Кремля. На кону його свобода й заради неї він готовий навіть транслювати російську пропаганду.