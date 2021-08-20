Згідно з рішенням РНБО, завод повернуть в управління держави. Відповідне питання відомство розглянуло на засіданні 20 серпня.

Зверніть увагу Санкції проти пропагандистів і Кличко: які результати засідання РНБО

На цю тему доповідав, зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко. У результаті ухвалили протокольне доручення, яке стосується повернення підприємства у державну власність.

Подробиці про рішення РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що свого часу держава втратила це підприємство внаслідок шахрайських маніпуляцій.

РНБО доручило здійснити заходи щодо повернення держпакету акцій АТ" Черкасигаз", визначити винних та відшкодувати нанесені державі збитки й встановити контроль над підприємством.

Що відомо про "Черкасигаз"? Це підприємство, яке обслуговує газорозподільні мережі на території Черкащини. Його пов'язують з бізнесменами Ігорем Вороніним і Юрієм Величком. Обидва обіймали керівні посади у газових структурах Фірташа.

Плутанина з підприємством "Черкаси Азот"

Під час брифінгу Данілов повідомив, що рішення РНБО стосується підприємств "Черкасигаз" та "Черкаси Азот". Останнє входить у холдинг Ostchem Фірташа, це його основний актив.

Втім, згодом у коментарі LIGA.net представники DF Group Фірташа підкреслили, що рішення стосується лише "Черкасигаз". Посилаючись на розшифровку заяви, там стверджують, що посадовець помилився. Мовляв, з контексту це зрозуміло. У пресслужбі також підкреслили, що вже звернулися щодо цього у РНБО.