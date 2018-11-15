Фирташ, Курченко, Коломойский: сколько дел коррупционеров слил Холодницкий

Центр противодействия коррупции создал Реестр слитых дел Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Это публичный ресурс, где украинцы могут почитать, посмотреть о самых резонансных коррупционных скандалах, которые почему-то не дошли до суда или были проиграны прокурорами.

Таким образом надеются привлечь внимание общественности и заставить САП снова поднять эти производства.

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Аваков, Павелко, Демчина. Фирташ, Курченко, Коломойский – эти люди стали фигурантами расследований Национального антикоррупционного бюро. Они также являются теми персонами, производство против которых активно сливает Специализированная антикоррупционная прокуратура, убеждены общественные активисты.

Например, Демчина – первый замглавы СБУ. Все готово, но Холодницкий не подписывает подозрение. Я надеюсь, что общественное внимание к этому вопросу заставит его подписать подозрение. Все очень просто, никто кроме него не может этого сделать. И таких дел целый ряд,

– сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Высокопоставленным чиновником из СБУ Павлом Демчиной, НАБУ заинтересовалось после серии журналистских расследований. Они нашли роскошные авто и дом СБУшника. Хотя сам он убеждает, что живет в однокомнатной квартире.

Активисты насчитали 13 уголовных производств против топ-чиновников, в которых отдельные прокуроры САП и непосредственно руководитель ведомства Назар Холодницкий саботировали расследование и намеренно проигрывали или затягивали судебное разбирательство.

Мы хотим показать дела, которые еще можно довести до суда и до обвинительного приговора. Знаем ли мы о других делах? Знаем. Но в этом реестре дела, которые мы бетонно можем доказать,

– добавил Шабунин.

Создатели реестра убеждены, общественное внимание к производствам заставит прокуроров довести дела до конца. Такие прецеденты уже были.

И сегодня большие шансы попасть в суд, например, еще имеет расследование против депутата и, по совместительству, президента Федерации футбола Андрея Павелко. Его подозревают в махинациях с закупкой газонов для стадионов.

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И хотя все доказательства, что Павелко живет не по средствам, можно увидеть в соцсетях, САП расследование затягивает. А самого Павелко часто можно встретить в компании Холодницкого или даже генпрокурора Юрия Луценко.

Сам факт пребывания Назара Холодницкого в федерации футбола. За осознание того, что там происходят такие вещи. Это просто не допустимо. И пока он находится руководителем САП. Надлежащее расследование, как бы ни желали этого детективы НАБУ, оно просто невозможно,

– подчеркнула адвокат Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Сам глава САП все обвинения о сливе дел не просто отвергает и называет ложью. Более того, по каждому из 13 производств прокуроры САП сейчас готовят публичный доклад. И смогут объяснить почему закрыли уголовные производства против чиновников.

Пригласим активистов, имеющих юридическое образование, а не крикунов и балаболов. Некоторые дела уже закрыты и поэтому доступ к ним можно дать полный. И пусть полистают и посмотрят, какая же доказательная база есть по тем делам, что уже закрыты,

– прокомментировал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Пока же такого публичного отчета не устроили, украинцы могут почитать интересные факты о коррупционерах в реестре слитых дел.