АЗС закрыты

По результатам осмотра правоохранители установили, что все АЗС сети не работают. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

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В случае установления каких-либо неправомерных действий со стороны нарушителей, их оценят по достоинству,

– заверили в Государственной фискальной службе.

СБУ и ГФС проверили, работают ли АЗС Glusco / Фото ГФС

Почему АЗС Glusco закрыты

В марте 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco. Известно, что некоторые из них незаконно ввозили из России.

Правоохранители провели обыски на АЗС, в офисах и нефтебазах. В общем проверили более 140 объектов.

14 июня ГФС наложила арест на корпоративные права компании.

В начале июля сеть Glusco возобновила работу. Однако заработали только те АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует Государственным стандартам Украины.

Обратите внимание! Glusco связывают с пророссийским нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В феврале Совет нацбезопасности и обороны наложил на политика санкции за финансирование террористов.