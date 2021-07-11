АЗС закрыты

По результатам осмотра правоохранители установили, что все АЗС сети не работают. Доступ к заправочным колонкам ограничен.

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В случае установления каких-либо неправомерных действий со стороны нарушителей, их оценят по достоинству,
– заверили в Государственной фискальной службе.

СБУ и ГФС проверили, работают ли АЗС Glusco / Фото ГФС

Почему АЗС Glusco закрыты

  • В марте 2021 года Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на Glusco. Известно, что некоторые из них незаконно ввозили из России.
  • Правоохранители провели обыски на АЗС, в офисах и нефтебазах. В общем проверили более 140 объектов.
  • 14 июня ГФС наложила арест на корпоративные права компании.
  • В начале июля сеть Glusco возобновила работу. Однако заработали только те АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует Государственным стандартам Украины.