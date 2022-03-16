Россия в среду, 16 марта, должна выплатить 117 миллионов долларов по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах.

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Россия не может платить по долгам в долларах

На этом фоне рейтинговое агентство Fitch предупредило, что если РФ в условиях заморозки значительной части валютных резервов страны из-за санкций Запада из-за войны в Украине будет проводить расчеты в рублях, то оно по итогам 30-дневного периода (до 16 апреля) объявит суверенный дефолт по обязательствам РФ.

Fitch также сообщило, что рейтинг C в национальной валюте согласуется с тем, что Россия не предоставила иностранным инвесторам купоны по облигациям в национальной валюте, срок погашения которых истек 2 марта.

Насколько мы понимаем, Министерство финансов России осуществило эти купонные выплаты по облигациям федерального займа (ОФЗ) 2024 года Национальному расчетному депозитарию, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений Центрального банка России,

– отмечает Fitch.

Эксперты подчеркивают, что речь может идти о первом крупном дефолте по внешнему долгу с 1917 года, когда большевики отказались платить по царским долгам.

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