Росія в середу, 16 березня, має виплатити 117 мільйонів ​​доларів за двома випусками доларових облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.

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Росія не може платити за боргами в доларах

На цьому фоні рейтингове агентство Fitch попередило, що якщо РФ в умовах заморозки значної частини валютних резервів країни через санкції Заходу через війну в Україні проводитиме розрахунки в рублях, то воно за підсумками 30-денного періоду (до 16 квітня) оголосить суверенний. дефолт за зобов'язаннями РФ.

Fitch також повідомило, що рейтинг C в національній валюті узгоджується з тим, що Росія не надала іноземним інвесторам купони за облігаціями в національній валюті, термін погашення яких закінчився 2 березня.

Наскільки ми розуміємо, Міністерство фінансів Росії здійснило ці купонні виплати по Облігаціях федерального займу (ОФЗ) 2024 року Національному розрахунковому депозитарію, але вони не були виплачені іноземним інвесторам через обмеження Центрального банку Росії,

– зазначає Fitch.

Експерти зазначають, що мова може йти про перший великий дефолт із зовнішнього боргу з 1917 року, коли більшовики відмовились платити за царськими боргами.

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