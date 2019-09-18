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      Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста" Ахметова

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      Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста" Ахметова
      / Фото из открытых источников

      Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) горно-металлургической группы "Метинвест" и рейтинг ее еврооблигаций до уровня "BB-" с уровня "B +", прогноз стабильный.

      Fitch Ratings отмечает, что это связано с комфортным покрытием обслуживания внешнего долга в твердой валюте, а также соответствующими бизнес и финансовыми показателями "Метинвеста".

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      Повышение последовало за повышением рейтинга Украины до "B" с "B-" 6 сентября. РДЭ "Метинвеста" остается на две ступени выше рейтинга страны,
      – говорится в сообщении агентства.

      Кроме того, международное рейтинговое агентство S&P также повысило "Метинвесту" кредитный рейтинг эмитента и рейтинги еврооблигаций до "B" с "B-", прогноз стабильный.

      S&P указало, что "Метинвест" за последние 18 месяцев продемонстрировал сбалансированную финансовую политику с относительно низким уровнем займов и положительным свободным денежным потоком, сохраняя адекватность распределения затрат на рост и доходы акционеров.

      Оба агентства также присвоили предварительные рейтинги предлагаемым новым еврооблигациям "Метинвеста", которые группа намерена выпустить сразу после выкупа до 440 миллионов долларов существующих еврооблигаций: Fitch – "BB- (EXP)", S&P – "B".

      "Предлагаемые еврооблигации на сумму не менее 500 миллионов долларов сгладят профиль погашения и укрепят ликвидность", – считает S&P.

      Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 408 миллионов долларов.

      Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до 5,82 миллиарда долларов, EBITDA снизилась на 33% – до 890 миллионов долларов.

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      Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – 2,75 миллиарда долларов. При этом объем денег тоже практически не изменился и составил 279 миллионов долларов. Чистый долг сохранился на уровне 2,47 миллиарда долларов.

      Консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" по итогам 2018 года выросла на 93% в сравнении с 2017 годом – до 1,19 миллиарда долларов с 617 миллионов долларов. Выручка увеличилась на 33% – до 11,88 миллиарда долларов, EBITDA – на 23%, до 2,51 миллиарда долларов.

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      Теги: Новости Украины
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