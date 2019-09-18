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      Fitch та S&P підвищили рейтинги "Метінвесту" Ахметова

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      Fitch та S&P підвищили рейтинги "Метінвесту" Ахметова
      / Фото з відкритих джерел

      Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) гірничо-металургійної групи "Метінвест" та рейтинги її єврооблігацій до рівня "BB-" з рівня "B +", прогноз стабільний.

      Fitch Ratings зазначає, що це пов'язано з комфортним покриттям обслуговування зовнішнього боргу в твердій валюті, а також відповідними бізнес і фінансовими показниками "Метінвесту".

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      Підвищення послідувало за підвищенням рейтингу України до "B" з "B-" 6 вересня. РДЕ "Метінвесту" залишається на дві сходинки вище рейтингу країни,
      – йдеться в повідомленні агентства.

      Крім того, міжнародне рейтингове агентство S&P також підвищило "Метінвесту" кредитний рейтинг емітента і рейтинги єврооблігацій до "B" з "B-", прогноз стабільний.

      S&P вказало, що "Метінвест" за останні 18 місяців продемонстрував збалансовану фінансову політику з відносно низьким рівнем позик і позитивним вільним грошовим потоком, зберігаючи адекватність розподілу витрат на зростання і доходи акціонерів.

      Обидва агентства також присвоїли попередні рейтинги пропонованим новим єврооблігаціями "Метінвесту", які група має намір випустити відразу після викупу до 440 мільйонів доларів існуючих єврооблігацій: Fitch – "BB- (EXP)", S&P – "B".

      "Пропоновані єврооблігації на суму не менше 500 мільйонів доларів згладять профіль погашення і зміцнять ліквідність", – вважає S&P.

      Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", в січні-червні 2019 року знизила чистий прибуток на 39% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року – до 408 мільйонів доларів.

      Згідно з попередніми неаудованими проміжними фінансовими результатами за перше півріччя, виручка компанії за звітний період скоротилася на 6% – до 5,82 мільярда доларів, EBITDA знизилася на 33% – до 890 мільйонів доларів.

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      Загальна заборгованість компанії за січень-червень 2019 року, практично збереглася на рівні кінця 2018 року – 2,75 мільярда доларів. При цьому обсяг грошей також практично не змінився і склав 279 мільйонів доларів. Чистий борг зберігся на рівні 2,47 мільярда доларів.

      Консолідований чистий прибуток "Метінвесту" за підсумками 2018 року зріс на 93% в порівнянні з 2017 роком – до 1,19 мільярда доларів з 617 мільйонів ​​доларів. Виручка збільшилася на 33% – до 11,88 мільярда доларів, EBITDA – на 23%, до 2,51 мільярда доларів.

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      Теги: Новини України
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