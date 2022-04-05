По его словам, у украинских военных и у народа есть выдержка, но это не значит, что они не устают. Президент привел пример Мариуполя, сообщает 24 канал.

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Физически я точно знаю, что происходит в Мариуполе. Когда будет кровавая мозаика или пазл, все будут понимать, что нужно выбирать определенные шаги. Для меня не проблема принять решение. Будет точно стоять вопрос переговоров,

– говорит президент.

По словам Зеленского, если сегодня сказать, что мы не будем ни о чем говорить, то это была бы самая легкая позиция.

"Сложнее говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины. Признать, что это геноцид и они должны быть наказаны. И при всей этой позиции надо найти возможности встречаться", – сказал глава государства.

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