За його словами, українські військові та народ мають витримку, але це не означає, що вони не втомлюються. Президент навів приклад Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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На фізичному рівні я точно знаю, що відбувається у Маріуполі. Коли буде кривава мозаїка чи пазл, то всі розумітимуть, що треба обирати певні кроки. Для мене не проблема прийняти рішення. Буде точно стояти питання перемовин,

– каже президент.

За словами Зеленського, якщо сьогодні сказати, що ми не будемо ні про що говорити, то це була б найлегша позиція.

"Складніше ж говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України. Визнати, що це геноцид і вони мають бути покарані. І при всій цій позиції треба знайти можливості зустрічатися", – сказав глава держави.

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