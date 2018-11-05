ФК "Сумы" и арбитр Арановский подозреваются в договорных матчах, – СМИ

Футбольный клуб "Сумы", который играет в Первой лиге, подозревается в участии в договорных матчах. Клубу грозит снятие с турнира и лишение профессионального статуса. Также под подозрением причастности к договорным матчам и арбитр Виктор Арановский.

Об этом сообщает "ТаТоТаке" со ссылкой на данные полиции и прокуратуры. Отмечается, что правоохранители направили в комитет этики и честной игры ФФУ официальное письмо. В нем предоставлено 5 задокументированных доказательств ,что "Сумы" играли договорные матчи.

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Также фигурирует в письме и арбитр первой лиги Виктор Арановский (брат арбитра УПЛ Евгения Арановського) – по нему собрано 4 задокументированных доказательств.

Стоит отметить, что если информация будет подтверждена, то ФК "Сумы" грозит снятие с турнира и лишение профессионального статуса. Пока команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

Относительно Виктора Барановского, то он рискует получить пожизненное отлучение от любой профессиональной футбольной деятельности.