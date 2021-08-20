Полиция уже установила владельца поврежденного авто. По информации СМИ, это Виталий Караваев – именно он отвечал за возведение флагштока и является исполняющим обязанности директора департамента развития территорий.

Напомним В Херсоне упал флагшток, который должен был стать самым высоким в Украине: он разбил Lexus

Когда полиция приехала, авто уже не было

Как сообщил заместитель начальника областного отделения полиции Николай Вербицкий, предварительная причина падения флагштока – разрыв одного из тросов. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Из-за падения флагштока полиция открыла уголовное производство по 2 статьям:

нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью;

служебная халатность.

В соцсетях сразу же после падения распространили фото, на которых видно, что флагшток разбил авто. Полиция отмечает: когда следователи приехали на место, то никакого авто уже не было.



Авто забрали из-под конструкции до приезда полиции / Фото из favoritekherson

Впрочем, владельца побитой машины уже установили. От него никаких обращений в полицию не поступало.

В телеграм-канале Klymenko Time сообщили, что на этом авто приехал чиновник, отвечавший за строительство – Виталий Караваев. Сейчас он исполняет обязанности директора департамента развития территорий. Руководитель этого управления уволился лишь накануне.

Журналист Евгений Куксин обратил внимание на то, что в декларации Виталия Караваева не указано авто Lexus. Это может стать еще одной проблемой, которая буквально свалилась на него.

В Херсоне упал флагшток: смотрите видео

Что будет с флагштоком дальше

Заместитель председателя облгосадминистрации Эдуард Науменко на брифинге рассказал, что никаких бюджетных денег на этот проект не тратили. Оплатить работы должны были за грантовые средства, впрочем, лишь после 100% выполнения работ.

Само падение конструкции в ОГА объяснили техническими проблемами – не выдержала верхняя стропа. После падения флагшток не подлежит повторному монтажу. Конструкцию должны изъять на экспертизу.

Флагшток в Херсоне ко Дню Независимости

Самый высокий флагшток в области на Херсонщине начали строить ко Дню Независимости.

Всего таких флагштоков в Украине планировали установить 17.

Ранее сообщали, что ориентировочная стоимость его возведения в Херсоне и обустройства территории вокруг – 8 миллионов гривен.

Утром 20 августа конструкция упала, раздавив авто.

Полный текст публикации Klymenko Time

По информации Klymenko Time, раздавленный гигантским Херсонским флагштоком Lexus принадлежит ... чиновнику Херсонской ОГА Виталию Караваеву, и.о. директора Департамента развития территорий, начальнику управления строительства и финансового обеспечения, ответственного за это строительство!

А предыдущий руководитель вовремя уволился, прямо накануне. Что-то знал, или счастливое стечение обстоятельств? Отвечать в любом случае придется губернатору, и он это понимает.