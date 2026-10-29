Болсонару из США провозгласил себя законным "лидером" Бразилии

Об этом сообщает Reuters.

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Что заявил Флавио Болсонару по прибытии в США?

Сенатор Флавио Болсонару прибыл в Майами 28 октября после того, как покинул Бразилию, несмотря на приказ Верховного суда сдать паспорта. Он поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за помощь с поездкой, а президента США Дональда Трампа – за предоставление въездных виз ему и его семье.

В первом открытом письме, опубликованном в соцсети X, Болсонару назвал себя "избранным президентом". Впоследствии он удалил пост и опубликовал обновленную версию, в которой назвал себя законным "лидером" Бразилии.

Я хочу сказать не только моим 60 миллионам избирателей, но и всему бразильскому народу, что я – лидер, а преступники, укравшие выборы в Бразилии, являются частью преступной организации, установившей тиранию– заявил сенатор.

В то же время победу Луиса Инасиу Лулы да Сильвы признали федеральный избирательный суд Бразилии, международные наблюдатели, мировые лидеры и партия Болсонару. Председатель избирательной комиссии Кассио Нунес Маркес заявил, что выборы прошли с соблюдением правовых и конституционных требований.

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Сам Дональд Трамп, комментируя ситуацию на объединенной базе Эндрюс, отказался напрямую реагировать на заявления сенатора. В то же время он повторил свою предыдущую оценку, назвав выборы "очень странными".

Почему Болсонару оспаривает результаты выборов?

Флавио Болсонару утверждает, что выборы якобы были сфальсифицированы из-за решения судьи Верховного суда, назначенного Лулой, продлить голосование на два часа. Это произошло после обвинений штаба Лулы в притеснениях избирателей в северо-восточных штатах Бразилии.

Однако штаб самого Болсонару также просил продлить голосование – из-за дождя в консервативных южных регионах страны.

По подсчетам, Болсонару уступил Луле примерно 4,5 миллиона голосов. Анализ профессора Insper Педро Бургоса показал, что за дополнительные два часа голосования было подано менее 35 тысяч голосов – около 0,03% от общего количества.

Сенатор не предоставил доказательств возможных фальсификаций. Аналитики также оценивают шансы на отмену результатов выборов как низкие.

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Заявления Болсонару создают дополнительные трудности для Вашингтона, который пытается наладить отношения с Бразилией – крупнейшей страной Латинской Америки, обладающей значительными запасами редкоземельных элементов.

Лула обвинил США в сговоре с семьей Болсонару с целью возвращения ее к власти. Ранее речь шла о кампании Госдепартамента США, направленной на возвращение Болсонару к власти, однако Вашингтон отрицает вмешательство во внутренние дела Бразилии.

Трамп ранее заявлял, что отец сенатора, бывший президент Жаир Болсонару, стал жертвой судебного преследования. Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам лишения свободы за подготовку государственного переворота после того, как его сторонники штурмовали правительственные здания в Бразилиа.

Флавио Болсонару опроверг, что сбежал из страны, и заявил, что уехал, чтобы защитить себя и семью. Он также обвинил Лулу и Верховный суд в политическом преследовании.

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"Я хочу четко заявить: я не бежал из Бразилии, – написал сенатор. – Я покинул Бразилию, но я не покинул бразильский народ".

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский поздравил Луиса Инасиу Лулу да Сильву с победой на президентских выборах в Бразилии. Украинский лидер отметил интенсивность предвыборной кампании и выразил надежду на расширение сотрудничества между странами.

Для Украины важно, чтобы Бразилия и в дальнейшем играла активную роль в международных делах и способствовала эффективной защите прав человека, прав народов и прав государств.