"Новая страница истории": Зеленский прокомментировал результаты выборов в Сербии и Бразилии

Об этом глава государства написал в социальной сети Х.

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Что Зеленский сказал о победе "Студенческого списка"?

Президент назвал победу оппозиционного "Студенческого списка" началом нового этапа в истории Сербии.

В Сербии произошли изменения – победа "Студенческого списка", и это, очевидно, новая страница в истории страны и народа– написал Зеленский.

Он пожелал Сербии успехов, реального развития и теплых отношений с европейским сообществом.

Отдельно глава государства поблагодарил Сербию за уважение к украинскому народу, государству и его независимости.

Мы всегда радуемся нашим общим результатам – всему, что укрепляет наши общества и открывает перед людьми новые возможности. Готовы и в дальнейшем расширять наше сотрудничество, и пусть все добрые надежды людей в Сербии сбудутся!– подчеркнул президент.

На досрочных парламентских выборах 25 октября оппозиционный "Студенческий список", по предварительным результатам, получил почти 53% голосов избирателей.

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Окончательные результаты голосования еще предстоит подтвердить.

Как Зеленский поздравил президента Бразилии?

Также 26 октября Владимир Зеленский поздравил Луиса Инасиу Лулу да Сильву с победой на президентских выборах в Бразилии.

Украинский лидер отметил интенсивность предвыборной кампании и выразил надежду на расширение сотрудничества между странами. Зеленский добавил, что для Украины важно, чтобы Бразилия и впредь играла активную роль в международных делах и способствовала эффективной защите прав человека, прав народов и прав государств.

Он также поблагодарил Бразилию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, на победу "Студенческого списка" в Европейском Союзе также отреагировали. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила оппозицию и заявила о готовности поддерживать демократические реформы в Сербии. В то же время еврокомиссар Марта Кос подчеркнула, что двери в ЕС для страны остаются открытыми.